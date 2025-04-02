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НХЛ запретила аккредитовывать российских журналистов на матчи «Вашингтона» в апреле (Дарья Тубольцева)

НХЛ запретила аккредитовывать русских журналистов на матчи «Вашингтона» в апреле.

Об этом сообщила журналистка Дарья Тубольцева.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (891), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забросить 4 шайбы, чтобы побить рекорд. «Кэпиталс» проведут еще 8 матчей в регулярке-2024/25.

«В этом году я загадала одно желание – увидеть вживую, как Овечкин побьет рекорд Гретцки. Мы придумали крутой проект, у меня были готовы идеи для съемок, начала договариваться об интервью. А потом… потом мне отказали в аккредитации. Все клубы, куда я писала. Не помогли ни личные знакомства, ни письма, ни даже помощь хоккеистов.

Пару недель назад я прыгала до потолка, когда пресс-атташе «Айлендерс» написал мне: «Дарья, конечно, без проблем. Я вам дам аккредитацию. До встречи в Нью-Йорке».

А на следующее утро я увидело письмо в почте от него же: «К сожалению, я не смогу вас аккредитовать. Обратитесь в лигу».

Позже мне подтвердили: НХЛ негласно запретила аккредитовывать российских журналистов на матчи «Вашингтона» в апреле. Официально это никто не признает. Но это нечестно… Здесь хочется написать много чего, но смысла нет.

Мой проект не случится. Я думала просто купить билет и полететь, но без аккредитации это бессмысленная трата денег. И это неправильно. Хотя не буду скрывать, я гуглю билеты (наверное, к ужасу мужа, который думает, что я сошла с ума).

Очень грущу, когда заводится очередной разговор, когда же Овечкин побьет рекорд», – написала журналистка Дарья Тубольцева.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Дарьи Тубольцевой
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