Перерыв
«Атлетико» – «Барселона». 0:1 – Ферран открыл счет. Онлайн-трансляция
«Атлетико» принимает «Барселону» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ферран Торрес открыл счет на 27-й минуте.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется после завершения матча Кубка Гагарина между СКА и московским «Динамо».
В первом матче «блауграна» и мадридцы сыграли вничью со счетом 4:4.
Кубок. Полуфинал
2 апреля 19:30, Метрополитано
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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