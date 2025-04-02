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«Атлетико» – «Барселона». 0:1 – Ферран открыл счет. Онлайн-трансляция

«Атлетико» принимает «Барселону» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ферран Торрес открыл счет на 27-й минуте.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется после завершения матча Кубка Гагарина между СКА и московским «Динамо».

В первом матче «блауграна» и мадридцы сыграли вничью со счетом 4:4.

Кубок. Полуфинал
2 апреля 19:30, Метрополитано
Атлетико
Перерыв
0 - 1
-xG-
Барселона
Перерыв
Альварес
45’
+3’
35’
де Йонг
Рейнилду
31’
27’
  Ферран Торрес
Де Поль
13’
Симеоне
9’
Аспиликуэта
6’
Атлетико
Муссо, Рейнилду, Льоренте, Ле Норман, Хименес, Аспиликуэта, Барриос, Де Поль, Симеоне, Гризманн, Альварес, Облак, Лангле, Молина, Витцель, Галан, Галлахер, Коке, Рикельме, Лемар, Лино, Серлот
Запасные: Серлот, Витцель, Галлахер, Коке, Рикельме, Лемар, Молина, Галан, Облак, Лангле, Лино
1тайм
Барселона:
Шченсны, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, де Йонг, Рафинья, Фермин Лопес, Ямаль, Ферран Торрес, Пенья, Кочен, Араухо, Эрик Гарсия, Форт, Мартин, Гави, Торре, Левандовски, Фати, Виктор
Запасные: Серлот, Витцель, Галлахер, Коке, Рикельме, Лемар, Молина, Галан, Облак, Лангле, Лино
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Статистика Кубка Испании

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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