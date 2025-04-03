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Ротенберг об отмене гола СКА в овертайме: «Откуда‑то позвонили, отменили – такие ситуации были и раньше. Штанги и перекладины – лучшие друзья «Динамо» сегодня»

Роман Ротенберг высказался об отмене гола СКА в овертайме игры с «Динамо».

Петербургский клуб потерпел поражение в матче первого раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5 ОТ (1-3 в серии). 

– Замечательная атмосфера, спасибо болельщикам. Игра самого высокого уровня. Наши ребята бились до конца, несколько человек получили травмы. Мы вытаскивали этот матч за счет характера. Героически забили.

Такие ситуации были и раньше, когда откуда‑то позвонили и отменили гол. Мы не расстраиваемся. Пусть эксперты и профессионалы, кто принимает такие решения, отвечают за свою работу.

У нас ребята моложе, а у соперников – игроки старше, много ветеранов. Мы должны восстановиться быстрее.

– Почему в овертайме не играл Евгений Кузнецов? Травма?

– Да. Я не буду комментировать ее характер. Но травмы у нас есть. Хотя фамилии не назову.

– Почему не забили в концовке?

– Там были штанги, перекладины. Сегодня это лучшие друзья динамовцев. Но так не может быть всегда. Мы улучшим то, чего нам не хватает. У нас есть резервы, – сказал главный тренер СКА

Гол СКА в 1-м овертайме с «Динамо» отменили из-за воздействия Воробьева на вратаря. Судьи более 6 минут смотрели повтор

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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