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❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Большунов выиграл классическую гонку преследования, Коростелев – 2-й, Ардашев – 3-й

Александр Большунов победил в гонке преследования в финале лыжного Кубка России.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

8-й этап (финал)

Кировск

Мужчины

Гонка преследования, 10 км, классический стиль

1. Александр Большунов – 26.05,1

2. Савелий Коростелев – 47,0

3. Сергей Ардашев – 1.40,5

4. Александр Бакуров – 1.56,4

5. Илья Семиков – 1.56,8

6. Константин Тиунов – 2.02,9

7. Павел Соловьев – 2.03,2

8. Кирилл Кочегаров – 2.04,9

9. Александр Терентьев – 2.06,5

10. Алексей Виценко – 2.21,4

11. Андрей Ларьков – 2.25,4

12. Илья Порошкин – 2.41,6

13. Егор Митрошин – 2.42,3

14. Владимир Фролов – 2.47,8

15. Иван Якимушкин – 2.49,0

16. Сергей Волков – 2.57,0

17. Артем Мальцев – 3.01,0

Сергей Устюгов не стартовал.

Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Большунов
logoСавелий Коростелев
logoАлександр Терентьев
logoСергей Ардашев
logoАндрей Ларьков
logoИлья Семиков
logoАртем Мальцев
Илья Порошкин
Константин Тиунов
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