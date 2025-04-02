❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Большунов выиграл классическую гонку преследования, Коростелев – 2-й, Ардашев – 3-й
Александр Большунов победил в гонке преследования в финале лыжного Кубка России.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
8-й этап (финал)
Кировск
Мужчины
Гонка преследования, 10 км, классический стиль
1. Александр Большунов – 26.05,1
2. Савелий Коростелев – 47,0
3. Сергей Ардашев – 1.40,5
4. Александр Бакуров – 1.56,4
5. Илья Семиков – 1.56,8
6. Константин Тиунов – 2.02,9
7. Павел Соловьев – 2.03,2
8. Кирилл Кочегаров – 2.04,9
9. Александр Терентьев – 2.06,5
10. Алексей Виценко – 2.21,4
11. Андрей Ларьков – 2.25,4
12. Илья Порошкин – 2.41,6
13. Егор Митрошин – 2.42,3
14. Владимир Фролов – 2.47,8
15. Иван Якимушкин – 2.49,0
16. Сергей Волков – 2.57,0
17. Артем Мальцев – 3.01,0
Сергей Устюгов не стартовал.
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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