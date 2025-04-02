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❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Терентьева победила в классической гонке преследования, Непряева – 2-я, Сергеева – 3-я

Наталья Терентьева выиграла гонку преследования в финале Кубка России по лыжам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

8-й этап (финал)

Кировск

Женщины

Гонка преследования, 10 км, классический стиль

1. Наталья Терентьева – 30.01,0

2. Дарья Непряева – 29,5

3. Ольга Сергеева – 1.11,5

4. Дарья Канева – 1.15,9

5. Анастасия Кулешова – 1.26,5

6. Алина Пеклецова – 1.56,4

7. Лидия Горбунова – 2.01,0

8. Елизавета Маслакова – 2.08,3

9. Елизавета Пантрина – 2.21,8

10. Алена Баранова – 2.23,1

11. Екатерина Смирнова – 2.30,4

12. Ирина Ибрагимова – 2.32,1

13. Дарья Белослудцева – 2.40,2

14. Анастасия Фалеева – 2.44,1

15. Екатерина Никитина – 2.46,0

Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoДарья Непряева
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoАлиса Жамбалова
Екатерина Смирнова
logoАнастасия Фалеева
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Дарья Канева
logoАлена Баранова
Ольга Сергеева
logoКубок России
Ирина Ибрагимова
результаты
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
Дарья Белослудцева
Елизавета Маслакова
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Екатерина Никитина
Алина Пеклецова
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