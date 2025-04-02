❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Терентьева победила в классической гонке преследования, Непряева – 2-я, Сергеева – 3-я
Наталья Терентьева выиграла гонку преследования в финале Кубка России по лыжам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
8-й этап (финал)
Кировск
Женщины
Гонка преследования, 10 км, классический стиль
1. Наталья Терентьева – 30.01,0
2. Дарья Непряева – 29,5
3. Ольга Сергеева – 1.11,5
4. Дарья Канева – 1.15,9
5. Анастасия Кулешова – 1.26,5
6. Алина Пеклецова – 1.56,4
7. Лидия Горбунова – 2.01,0
8. Елизавета Маслакова – 2.08,3
9. Елизавета Пантрина – 2.21,8
10. Алена Баранова – 2.23,1
11. Екатерина Смирнова – 2.30,4
12. Ирина Ибрагимова – 2.32,1
13. Дарья Белослудцева – 2.40,2
14. Анастасия Фалеева – 2.44,1
15. Екатерина Никитина – 2.46,0
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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