НБА. «Кливленд» примет «Нью-Йорк», «Оклахома» сразится с «Детройтом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

Лидер Востока «Кливленд » примет на своей площадке третью команду конференции «Нью-Йорк », лидирующая на Западе «Оклахома» сразится с «Детройтом ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.