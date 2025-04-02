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НБА. «Кливленд» примет «Нью-Йорк», «Оклахома» сразится с «Детройтом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

Лидер Востока «Кливленд» примет на своей площадке третью команду конференции «Нью-Йорк», лидирующая на Западе «Оклахома» сразится с «Детройтом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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