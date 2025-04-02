Международная федерация парусного спорта продлила отстранение россиян до начала мая

Международная федерация парусного спорта продлила отстранение россиян до мая.

Заседание по вопросу возвращения российских спортсменов проходило еще в феврале.

«Было решено, что правлению будет представлен документ о вариантах допуска нейтральных спортсменов. В течение трех месяцев (до начала мая) временные отстранения будут оставаться в силе», – говорится в документе World Sailing.

World Sailing отстранила российских спортсменов 1 марта 2022 года. 19 марта 2024-го Федерация разрешила россиянам получать нейтральные статусы ради выступления на Олимпиаде в Париже. Тогда нейтральный статус получили только Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков, но на Игры они отобраться не смогли.