Шалимов возглавил «Факел». Команда идет 15-й в РПЛ

Игорь Шалимов стал новым главным тренером «Факела».

Ранее воронежский клуб расстался с Дмитрием Пятибратовым. Команда идет на 15-м месте в Премьер-лиге, набрав 14 очков за 22 матча, и не побеждает на протяжении 10 игр в турнире.

«56-летний наставник ранее возглавлял такие команды, как «Краснознаменск», «Уралан», «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и «Урал».

В качестве игрока Игорь Шалимов становился чемпионом СССР в составе московского «Спартака», выигрывал первенство Европы в составе национальной молодежки, признавался лучшим легионером чемпионата Италии как игрок команды «Фоджа» и впоследствии в «Интере» завоевывал серебряные медали Серии А, выигрывал Кубок УЕФА.

Игорь Михайлович, добро пожаловать в «Факел »!» – сказано в сообщении клуба.

Последним клубом Шалимова был «Урал». Тренер покинул его 8 августа 2022 года.

Изображение: t.me/pfcfakel