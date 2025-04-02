Шалимов возглавил «Факел». Команда идет 15-й в РПЛ
Ранее воронежский клуб расстался с Дмитрием Пятибратовым. Команда идет на 15-м месте в Премьер-лиге, набрав 14 очков за 22 матча, и не побеждает на протяжении 10 игр в турнире.
«56-летний наставник ранее возглавлял такие команды, как «Краснознаменск», «Уралан», «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и «Урал».
В качестве игрока Игорь Шалимов становился чемпионом СССР в составе московского «Спартака», выигрывал первенство Европы в составе национальной молодежки, признавался лучшим легионером чемпионата Италии как игрок команды «Фоджа» и впоследствии в «Интере» завоевывал серебряные медали Серии А, выигрывал Кубок УЕФА.
Игорь Михайлович, добро пожаловать в «Факел»!» – сказано в сообщении клуба.
Последним клубом Шалимова был «Урал». Тренер покинул его 8 августа 2022 года.
Изображение: t.me/pfcfakel
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