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  • Байдачный о бане России: «Не надо возвращаться, пока УЕФА публично не извинится, а то хамят и управляют. Надо давить по всем направлениям, с руководителями УЕФА и МОК нам не по пути»
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Байдачный о бане России: «Не надо возвращаться, пока УЕФА публично не извинится, а то хамят и управляют. Надо давить по всем направлениям, с руководителями УЕФА и МОК нам не по пути»

Анатолий Байдачный призывает Россию давить на УЕФА по вопросу снятия ограничений.

Национальные сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.

«Не надо возвращаться в турниры УЕФА, пока они не принесут России извинения. А то хамят и управляют. Они всегда нас принижали, плохо судили.

Еще когда я сам играл, помню, что судили безобразно – то гол из песочной ямы забьют, то еще что-то. У них всегда было к нам плохое отношение, хорошего никогда не было.

УЕФА должен выйти и публично принести извинения. Это должна сделать и организация, и тот, кто возглавляет УЕФА.

Я согласен с тем, что нас должны вернуть на ту позицию в рейтинге, на которой мы были до отстранения, а не на ту, которая у нас сейчас. Надо давить их по всем направлениям и ни в коем случае им не уступать.

Совсем не возвращаться, если они не извинятся? Люди хотят видеть футбол. Но будет еще непростая вещь, что будет твориться на европейских стадионах, когда мы будем играть там.

Если мы хотим развивать футбол, то надо создавать другую организацию, а не УЕФА. Нам с нынешними руководителями УЕФА, МОК не по пути», – сказал бывший футболист «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoАнатолий Байдачный
Политика
logoМОК
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoУЕФА
отстранение и возвращение России
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