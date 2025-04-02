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Ла Лига объявила, что у «Барсы» нет оснований для регистрации Ольмо и Виктора, лимит трат на команду снижен. Сделка по продаже VIP-мест «Камп Ноу» не включена в отчет клуба

Ла Лига заявила о финансовых проблемах «Барсы» из-за продажи VIP-мест «Камп Ноу».

В январе каталонский клуб заключил сделку с двумя инвесторами из стран Ближнего Востока о продаже 475 мест на домашнем стадионе срок до 30 лет. Сообщалось, что доход от продажи VIP-мест позволил «Барселоне» выйти на правило «1 к 1», а также выплатить «значительную часть» долга перед инвесторами по реконструкции «Камп Ноу». Была информация о том, что сделка принесет клубу 100 млн евро.

Эта сделка в том числе позволила сине-гранатовым заявить Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона, несмотря на протесты со стороны Ла Лиги. Высший совет по спорту (CSD) временно разрешил клубу внести футболистов в заявку. Однако на днях стало известно, что аудитор «Барсы» пока не одобрил включение 100 млн евро от продажи VIP-мест на «Камп Ноу» в отчет для Ла Лиги, без этого у клуба могут быть проблемы с трансферами и продлением контрактов.

Теперь Ла Лига сделала заявление, состоящее из девяти пунктов, в котором сообщила о проблемах лидера Примеры с финансовым фэйр-плей. В частности указывается, что у клуба нет оснований для регистрации Ольмо и Виктора. Лимит расходов «Барсы» на состав снова снижен.

«1. Как было обнародовано, Ла Лига, в соответствии с правилами, касающимися бюджетов клубов (NEP), получила документацию, связанную с этой операцией 3 января 2025 года.

В указанной документации был предоставлен сертификат, выданный новым аудитором клуба, назначенным 31 декабря 2024 года. Сертификат подтвердил, что операция была должным образом учтена как доход в отчете о прибылях и убытках клуба за текущий сезон, как ранее уверял Ла Лигу сам клуб. Эта документация была необходима и существенна для проверки счетов, и без такой сертификации это было бы невозможно, как следует из правил.

Исходя из этого, Ла Лига увеличила лимит расходов на команду для «Барселоны» на сумму корпоративной транзакции от 3 января 2025 года, что позволило клубу зарегистрировать игроков для участия в чемпионате Испании.

2. 14 февраля, учитывая информацию, полученную Ла Лигой относительно этой транзакции, и в соответствии со статьей 64.4 закона о спорте, было решено отправить запрос в Высший совет по спорту (CSD) с требованием провести специальный контрольный отчет аудиторами этого автономного органа. Ла Лига предоставила всю собранную ею информацию.

3. В связи со срочностью вопроса и отсутствием ответа от CSD, Ла Лига повторно направила запрос в CSD о завершении вышеупомянутого отчета 17 марта 2025 года. 26 марта лига получила сообщение от CSD, в котором говорилось, что выполнение отчета находится в пределах его дискреционных полномочий. Не было дальнейших разъяснений, фактически CSD отклонил запрос.

4. Впоследствии «Барселона» представила в сроки, установленные правилами Ла Лиги, промежуточную финансовую отчетность за первую половину сезона-2024/25, сопровождаемую отчетом по проверке от Crowe Auditores España, S.L.P., другим аудитором, нежели тот, который выдал предыдущий сертификат, указанный в пункте 1.

Таким образом, «Барселона» представил Ла Лиге трех аудиторов за последние три месяца: Grant Thornton, S.L.P – до 31 декабря 2024-го; другой аудитор, назначенный 31 декабря и остававшийся до 3 января; третий аудитор – Crowe Auditores España, S.L.P.

5. Эти промежуточные финансовые отчеты в конечном итоге не включают корпоративную транзакцию в отчете о прибылях и убытках, вопреки тому, что было ранее подтверждено клубом и его аудитором на момент транзакции, как подробно описано в пункте 1.

6. Согласно указанным промежуточным финансовым отчетам и в соответствии с NEP, «Барселона» по состоянию на 31 декабря 2024 года или 3 января 2025 года, а также в настоящее время не имеет положительного баланса или регистрационного механизма, публично известного как фэйр-плей, для регистрации игроков Дани Ольмо и Пау Виктора.

7. В соответствии с NEP, Ла Лига проинформировала клуб о том, что их лимит расходов на команду (LCPD) был уменьшен на сумму корпоративной операции (100 млн евро – Спортс’‘) на основании представленных промежуточных финансовых отчетов.

8. 27 марта Ла Лига также уведомила CSD о выводах относительно фэйр-плей, вытекающих из указанной промежуточной финансовой отчетности, в частности, о снижении LCPD, сообщенном клубу, и предоставила CSD указанную промежуточную финансовую отчетность.

9. В связи с вышеизложенной ситуацией Ла Лига заявляет, что подаст официальную жалобу в Институт бухгалтерского учета и аудита счетов (ICAC) на аудитора, назначенного «Барселоной» 31 декабря 2024 года, который заверил бухгалтерский учет вышеупомянутой корпоративной операции в отчете о прибылях и убытках клуба», – говорится в заявлении Ла Лиги.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Ла Лиги
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