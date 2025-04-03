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Овечкин забил 892-й гол в НХЛ – из левого круга вбрасывания в матче с «Каролиной». До рекорда Гретцки – 2 шайбы

Александр Овечкин забил 892-й гол в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Каролины» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

За 35 секунд до завершения второго периода Александр Овечкин забил гол щелчком из левого круга вбрасывания при игре в большинстве.

Таким образом, российский нападающий забил 892-й гол в 1485 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ и находится в двух шайбах от повторения рекорда, который установлен Уэйном Гретцки (894 гола в 1487 матчах).

Этот гол также стал 39-м в нынешнем сезоне для Овечкина. В его активе 66 (39+27) очков в 59 матчах регулярного чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoУэйн Гретцки
logoАлександр Овечкин
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logoВашингтон
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