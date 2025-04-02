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Моуринью схватил за нос тренера «Галатасарая» Бурука после матча Кубка Турции. Окан упал на газон, держась за лицо

Жозе Моуринью схватил тренера команды-соперника за нос.

«Фенербахче» вылетел из Кубка Турции, потерпев поражение на своем поле от «Галатасарая» в 1/4 финала – 1:2.

После финального свистка у тренеров команд возник конфликт. Моуринью схватил Окана Бурука за нос, из-за чего тот упал на газон. Главный тренер победившей команды лежал несколько секунд, держась за лицо. 

Фото: кадр из трансляции

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Fanatik
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoФенербахче
Окан Бурук
logoЖозе Моуринью
Кубок Турции
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