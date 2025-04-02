Моуринью схватил за нос тренера «Галатасарая» Бурука после матча Кубка Турции. Окан упал на газон, держась за лицо

Жозе Моуринью схватил тренера команды-соперника за нос.

«Фенербахче » вылетел из Кубка Турции, потерпев поражение на своем поле от «Галатасарая » в 1/4 финала – 1:2.

После финального свистка у тренеров команд возник конфликт. Моуринью схватил Окана Бурука за нос, из-за чего тот упал на газон. Главный тренер победившей команды лежал несколько секунд, держась за лицо.

Фото: кадр из трансляции