Более тысячи бывших регбистов подали иски против спортивных федераций из-за проблем со здоровьем после сотрясений мозга

Более тысячи бывших регбистов подали иски против спортивных федераций.

Причина – серьезные проблемы со здоровьем после перенесенных сотрясений мозга.

Об этом сообщила юридическая фирма, представляющая интересы спортсменов.

Всего к коллективному иску присоединились 725 бывших регбистов и 280 бывших игроков в регбилиг.

«Заявители страдают от ряда неврологических заболеваний, изменяющих их жизнь, включая болезнь Паркинсона, болезнь двигательных нейронов (БДН), хроническую травматическую энцефалопатию и деменцию.

Они утверждают, что эти травмы являются прямым результатом сотрясений и ударов средней степени тяжести, полученных ими во время игровой карьеры.

Истцы утверждают, что руководящие органы не предприняли разумных мер для защиты их от последствий сотрясений во время игровой карьеры, несмотря на то, что знали о рисках», – говорится в заявлении юристов.

Спортсмены требуют компенсаций от World Rugby , Регбийного союза Англии, Регбийного союза Уэльса, Футбольной лиги регби и прочих руководящих организаций.

Дело стартовало еще четыре года назад. Ближайшие слушания пройдут в июле.