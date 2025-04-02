Анчелотти дал показания в суде по делу о налоговом мошенничестве. Прокуратура просит для тренера «Реала» 4 года и 9 месяцев тюрьмы за сокрытие более 1 млн евро

Карло Анчелотти дал показания в суде по делу о налоговом мошенничестве.

Ранее прокуратура Мадрида запросила 4 года и 9 месяцев тюремного заключения для главного тренера «Реала» по обвинению в мошенничестве.

Общая сумма налоговой задолженности итальянца составила 1 217 958 евро. Кроме того, ему был выписан штраф в размере 243 593 евро и проценты в размере 47 298 евро. Анчелотти обвиняется в двух правонарушениях в 2014-2015 годах. На него требуют наложить два штрафа на общую сумму 3 186 237 евро, говорится в обвинительном заключении.

Прокурор считает, что, несмотря на подтверждение своего статуса налогового резидента Испании, Анчелотти указал в налоговых декларациях только вознаграждение за работу, полученное от «Реала », но не доход за использование его имиджевых прав.

«Когда «Реал» предложил мне передать имиджевые права, я связался со своим английским консультантом, а потом не стал вдаваться в подробности, все казалось мне законным.

Не думал, что это могут расценить как мошенничество, хотя если я здесь, то думаю, что все было не так правильно.

Я заботился только о том, чтобы получать шесть миллионов чистыми от клуба, и не получал никаких сообщений о том, что прокуратура ведет против меня расследование», – сказал Карло Анчелотти на заседании провинциального суда Мадрида.

В эти минуты итальянец покинул здание суда. Он сказал журналистам: «Все хорошо».

Фото: marca.com

Анчелотти про обвинение в неуплате налогов: «Я выиграл 1-й процесс, полностью доверяю судебной системе. Готов дать показания в среду. Меня тревожит, что они говорят о мошенничестве»