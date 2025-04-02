СКА – «Динамо» Москва. 1:3 – Демидов и Кудрявцев забили в большинстве, Пакетт и Сергеев – в равных составах. Онлайн-трансляция

СКА играет с московским «Динамо» в 4-м матче серии Кубка Гагарина (1-2).

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры .

Игру в прямом эфире можно посмотреть на Кинопоиске и на телеканале «Матч ТВ».

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