СКА – «Динамо» Москва. 1:3 – Демидов и Кудрявцев забили в большинстве, Пакетт и Сергеев – в равных составах. Онлайн-трансляция
СКА играет с московским «Динамо» в 4-м матче серии Кубка Гагарина (1-2).
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Игру в прямом эфире можно посмотреть на Кинопоиске и на телеканале «Матч ТВ».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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