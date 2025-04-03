«Барселона» и «Реал» сыграют в финале Кубка Испании 26 апреля

Финалистами Кубка Испании стали «Реал» и «Барселона».

В полуфинале команда Карло Анчелотти прошла «Сосьедад » (1:0, 4:4), а команда Ханси Флика – «Атлетико » (4:4, 1:0).

Они встретятся 26 апреля в решающем матче турнира. Игра пройдет на стадионе «Ла Картуха».

В этом сезоне «Барселона» и «Реал» играли дважды. В чемпионате Испании «блауграна» победила со счетом 4:0, а в финале Суперкубка – 5:2.