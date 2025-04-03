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«Барселона» и «Реал» сыграют в финале Кубка Испании 26 апреля

Финалистами Кубка Испании стали «Реал» и «Барселона».

В полуфинале команда Карло Анчелотти прошла «Сосьедад» (1:0, 4:4), а команда Ханси Флика – «Атлетико» (4:4, 1:0).

Они встретятся 26 апреля в решающем матче турнира. Игра пройдет на стадионе «Ла Картуха».

В этом сезоне «Барселона» и «Реал» играли дважды. В чемпионате Испании «блауграна» победила со счетом 4:0, а в финале Суперкубка – 5:2.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБарселона
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logoХанс-Дитер Флик
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