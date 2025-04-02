Дарья Касаткина: «Когда диктор объявил, что я представляю Австралию, не могла сдержать улыбку»

Дарья Касаткина поделилась эмоциями от первой победы после смены гражданства.

Во втором круге в Чарлстоне экс-россиянка разгромила Лорин Дэвис 6:1, 6:1.

– Когда ты выходила на корт, диктор объявил: «Поприветствуйте Дарью Касаткину из Австралии». Каково было услышать это в первый раз?

– Я услышала это дважды. Когда выходила и потом на разминке. Я не могла сдержать улыбку. Хотя я немного нервничала и волновалась перед матчем, потому что в моей жизни произошли некоторые изменения. Я просто не могла не улыбаться.

Спасибо за вашу поддержку. Я получила так много сообщений, такую сильную поддержку. Последние пару лет мне было тяжело. Я правда очень рада стоять здесь и чувствовать себя именно так, – сказала Касаткина в интервью на корте.

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Касаткина теперь играет за Австралию