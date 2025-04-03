«Ливерпуль» на 12 очков опережает «Арсенал» за 8 туров до конца чемпионата Англии

«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 12 очков.

У команды Арне Слота после победы над «Эвертоном» (1:0) в 30-м туре АПЛ стало 73 очка. У «канониров» 61 балл, они идут на втором месте.

Также в четверку на данный момент входят «Ноттингем Форест » (57) и «Манчестер Сити » (51). «Ньюкасл » набрал 50 очков, «Челси » – 49, но у этих команд есть игра в запасе.