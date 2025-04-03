«Ливерпуль» на 12 очков опережает «Арсенал» за 8 туров до конца чемпионата Англии
«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 12 очков.
У команды Арне Слота после победы над «Эвертоном» (1:0) в 30-м туре АПЛ стало 73 очка. У «канониров» 61 балл, они идут на втором месте.
Также в четверку на данный момент входят «Ноттингем Форест» (57) и «Манчестер Сити» (51). «Ньюкасл» набрал 50 очков, «Челси» – 49, но у этих команд есть игра в запасе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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