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«Акрон» открыл мурал с Дзюбой в Тольятти в честь рекорда: «Огромная фигура возвышается над Жигулевскими горами, а дети на поле заворожены примером легендарного игрока»

«Акрон» посвятил мурал рекорду Артема Дзюбы.

Сегодня пресс-служба клуба сообщила о появлении мурала с изображением 36-летнего форварда на улице Ульяны Громовой в Тольятти.

9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова. Это произошло в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов».

«Большому рекорду – большой мурал. Мы решили зафиксировать историческое достижение Артема Дзюбы на улицах Тольятти.

Огромная фигура футболиста возвышается над Жигулевскими горами. А дети, играющие на поле, заворожены примером легендарного игрока. И вся эта красота в цветах «Акрона», – говорится в сообщении тольяттинского клуба.

Фото: t.me/fcakron

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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