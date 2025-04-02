Касаткина выиграла первый матч после перехода в Австралию
Дарья Касаткина провела и выиграла первый матч после смены гражданства.
Экс-россиянка, теперь выступающая за Австралию, победила Лорин Дэвис во втором круге в Чарлстоне (6:1, 6:1).
За выход в четвертьфинал чемпионка-2017 и прошлогодняя финалистка сыграет с Софией Кенин или Белиндой Бенчич.
«Из-за того, что происходит в моей прежней стране, выбора не было». Первые слова Касаткиной после перехода в Австралию
«Если быть хорошим человеком значит пожертвовать домом – я готова». Сложные отношения Касаткиной и России
Как Касаткина играет за Австралию, если у нее нет паспорта? И может ли попасть в сборную?
Касаткина теперь играет за Австралию
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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