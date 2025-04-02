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Касаткина выиграла первый матч после перехода в Австралию

Дарья Касаткина провела и выиграла первый матч после смены гражданства.

Экс-россиянка, теперь выступающая за Австралию, победила Лорин Дэвис во втором круге в Чарлстоне (6:1, 6:1).

За выход в четвертьфинал чемпионка-2017 и прошлогодняя финалистка сыграет с Софией Кенин или Белиндой Бенчич.

«Из-за того, что происходит в моей прежней стране, выбора не было». Первые слова Касаткиной после перехода в Австралию

«Если быть хорошим человеком значит пожертвовать домом – я готова». Сложные отношения Касаткиной и России

Как Касаткина играет за Австралию, если у нее нет паспорта? И может ли попасть в сборную?

Касаткина теперь играет за Австралию

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoДарья Касаткина
logoЛорин Дэвис
logoCredit One Charleston Open
logoWTA
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