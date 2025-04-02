Гол СКА в 1-м овертайме с «Динамо» отменили из-за воздействия Воробьева на вратаря. Судьи более 6 минут смотрели повтор
Гол СКА в овертайме игры с «Динамо» отменили из-за воздействия на вратаря.
Команда Романа Ротенберга принимает московский клуб (4:4, овертайм) в матче первого раунда Кубка Гагарина (1-2 в серии).
Гол СКА в первом овертайме был отменен после того, как судьи более 6 минут просматривали повтор эпизода.
Решение об отмене шайбы было принято из-за воздействия на вратаря «Динамо» Максима Моторыгина со стороны форварда петербуржцев Михаила Воробьева.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости