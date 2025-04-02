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  • Гол СКА в 1-м овертайме с «Динамо» отменили из-за воздействия Воробьева на вратаря. Судьи более 6 минут смотрели повтор
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Гол СКА в 1-м овертайме с «Динамо» отменили из-за воздействия Воробьева на вратаря. Судьи более 6 минут смотрели повтор

Гол СКА в овертайме игры с «Динамо» отменили из-за воздействия на вратаря.

Команда Романа Ротенберга принимает московский клуб (4:4, овертайм) в матче первого раунда Кубка Гагарина (1-2 в серии). 

Гол СКА в первом овертайме был отменен после того, как судьи более 6 минут просматривали повтор эпизода.

Решение об отмене шайбы было принято из-за воздействия на вратаря «Динамо» Максима Моторыгина со стороны форварда петербуржцев Михаила Воробьева. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
судьи
logoКубок Гагарина
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logoМаксим Моторыгин
logoКХЛ
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