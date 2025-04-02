Тимченко, Ротенберги, Абрамович, Алекперов, Федун и Галицкий вошли в список самых богатых людей мира по версии Forbes

Тимченко, Ротенберги, Абрамович вошли в список самых богатых людей в мире.

Forbes опубликовал список миллиардеров в 2025 году.

Илон Маск (342 млрд долларов) стал самым богатым человеком в мире.

Самым богатым в России стал основатель и бывший президент «Лукойла », владеющего «Спартаком », Вагит Алекперов с состоянием в 28,7 млрд долларов. В глобальном рейтинге он занимает 62-е место.

В список также вошли Владимир Потанин (24,2 млрд долларов, 81-е; глава попечительского совета фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига», глава ХК «Норильск»), Геннадий Тимченко (23,2 млрд, 85-е; председатель совета директоров КХЛ ), Леонид Федун (10,4 млрд, 258-е; бывший владелец «Спартака»), Виктор Рашников (9,6 млрд, 289-е; владелец и президент «Металлурга»), Роман Абрамович с семьей (9,2 млрд, 311-е; бывший владелец «Челси»), Дмитрий Рыболовлев с семьей (6,4 млрд, 540-е; владелец «Монако»), Аркадий Ротенберг (5,5 млрд, 639-е; председатель правления ФХР), Сергей Галицкий (3,2 млрд, 1141-е; владелец «Краснодара»), Борис Ротенберг-старший (1,3 млрд, 2479-е; владелец ФК «Сочи») и другие бизнесмены из России.

Полный список, в который вошли 3028 миллиардеров, доступен здесь .