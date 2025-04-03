  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ. «Вашингтон» играет с «Каролиной», «Рейнджерс» принимают «Миннесоту», «Торонто» – «Флориду», «Чикаго» против «Колорадо»
Live
61

НХЛ. «Вашингтон» играет с «Каролиной», «Рейнджерс» принимают «Миннесоту», «Торонто» – «Флориду», «Чикаго» против «Колорадо»

«Вашингтон» играет с «Каролиной» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Рейнджерс» принимают «Миннесоту», «Торонто» – «Флориду», «Чикаго» противостоит «Колорадо». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoНХЛ
результаты матчей
logoКаролина
logoВанкувер
logoТоронто
logoСиэтл
logoМиннесота
logoРейнджерс
logoКолорадо
logoВашингтон
logoФлорида
logoЧикаго
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кто выйдет в плей-офф НХЛ: на Востоке бьются все, а на Западе «Сент-Луис» перевернул сезон
11сегодня, 15:05
Главное украшение Ларионова – перстень. Почему он постоянно надевает его на матчи «Торпедо»?
10сегодня, 13:20
Депутат Журова про отказ НХЛ аккредитовывать журналистов из России: «Недружественный поступок, осуждаю. Думала, лига станет более открытой после договоренности Путина и Трампа»
44сегодня, 13:01
Главные новости
Александр Овечкин: «Семья – на первом месте. Я должен думать не только о хоккее: есть ли у детей еда, не болеют ли? Когда дома все в порядке, становишься счастливее»
957 минут назад
Ротенберг о стычках в матче СКА с «Динамо»: «Комтуа, Сикьюра приехали из АХЛ, там все построено на провокациях. Это их стиль, нам не надо на это вестись»
8сегодня, 22:14
Ларионов о вылете «Торпедо» в 1-м раунде: «Три месяца у нас не было 4 форвардов, это не оправдание, но их не хватило. Мы не изменяем стиль, играем на риске»
4сегодня, 22:01
Соберите команду НХЛ только из русских игроков! Сможете выиграть?
сегодня, 22:00Спецпроект
Ротенберг – журналисту: «Напишите, как Кузнецова били в глаз. Вы же из Питера, нужно честно поддерживать команду. Почему не пишете об этом?»
34сегодня, 21:51
Комтуа об ударе Уила в пах Кузнецову: «Специально по яичкам никто никого не бил, просто так получается. Эмоции»
11сегодня, 21:42
Журналист подарил Ротенбергу книгу «Василий Теркин». Тренер СКА сказал: «Это поможет добавить смекалку в нашу игру»
30сегодня, 21:41Фото
Ротенберг об отмене гола СКА в овертайме: «Откуда‑то позвонили, отменили – такие ситуации были и раньше. Штанги и перекладины – лучшие друзья «Динамо» сегодня»
78сегодня, 21:35
Кудашов о победе над СКА: «Два огненных овертайма с обилием моментов. У «Динамо» 2 игрока на проверке на допинг, мы хотели сразу улететь, придется их ждать»
12сегодня, 21:17
Плешков не пропускал от «Динамо» 70 минут и 6 секунд. Ротенберг выпустил Артемия вместо Заврагина в начале 2-го периода
5сегодня, 21:06
Ко всем новостям
Последние новости
Фетисов о том, что Овечкин посетил бар перед игрой: «Вашингтон» готовится к плей-офф, есть разные варианты слаживания коллектива. Это нормально»
сегодня, 18:58
Юрий Карандин: «Нынешние судьи в КХЛ – продукты ЕГЭ, люди не самые грамотные, но ранимые. Во времена СССР меня бы убрали с «волчьим билетом» за излишнее внимание на играх»
4сегодня, 18:04
«Горняк-УГМК» забросил 12 шайб «Норильску» и установил рекорд плей-офф ВХЛ
3сегодня, 16:24
Епанчинцев о 2-2 в серии: «Сибирь» забрала много микромоментов, переигрывала «Салават» по движению. Мы пытались исключить контратаки соперника»
2сегодня, 16:05
Александр Черных: «Не хочу принизить рекорды Дзюбы, но Овечкин заслуживает больше внимания. Их достижения несоизмеримы»
6сегодня, 15:50
Егор Яковлев: «Лимит на легионеров должен способствовать развитию российских игроков, но при этом не снижать уровень конкуренции и зрелищности КХЛ»
1сегодня, 11:58
Евгений Артюхин: «Победа «Сибири» – разовая вспышка. «Салават» быстро разберется с новосибирцами»
33сегодня, 11:48
Владимир Крикунов: «С атакой СКА не сравнится ни одно нападение в КХЛ. Самое интересное в противостоянии с «Динамо» еще впереди»
10сегодня, 10:52
Быков о СКА: «Молодые игроки стараются покрыть недостаток опыта своей энергией и задором на льду. О результатах клуба будем судить не по месту в регулярке, а по успехам в плей-офф»
5сегодня, 10:16
Кравцов не попал в состав «Трактора» на 4-й матч серии с «Адмиралом»
4сегодня, 09:15