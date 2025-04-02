«Иран очень похож на Россию – санкции, эмбарго и там, и здесь. Политические симпатии у иранцев к РФ есть, думаю». Божович о странах

Миодраг Божович считает, что Россия очень похожа на Иран.

56-летний специалист, ранее работавший в «Локомотиве », «Динамо», «Ростове» и других клубах Премьер-лиги, сейчас возглавляет иранский «Эстегляль ».

«Я не так давно живу в Иране, чтобы давать экспертную оценку, но эта страна сейчас и правда очень похожа на Россию. Санкции, эмбарго и там, и здесь.

В Иране хватает своих проблем, но, думаю, политические симпатии к России у иранцев наверняка есть», – сказал Миодраг Божович .

Миодраг Божович: «Раньше говорили, что российские игроки много бухают. Если такое и было, то очень мало. Значит, разговоры о непрофессионализме – неправда»