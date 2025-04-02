«Иран очень похож на Россию – санкции, эмбарго и там, и здесь. Политические симпатии у иранцев к РФ есть, думаю». Божович о странах
Миодраг Божович считает, что Россия очень похожа на Иран.
56-летний специалист, ранее работавший в «Локомотиве», «Динамо», «Ростове» и других клубах Премьер-лиги, сейчас возглавляет иранский «Эстегляль».
«Я не так давно живу в Иране, чтобы давать экспертную оценку, но эта страна сейчас и правда очень похожа на Россию. Санкции, эмбарго и там, и здесь.
В Иране хватает своих проблем, но, думаю, политические симпатии к России у иранцев наверняка есть», – сказал Миодраг Божович.
Миодраг Божович: «Раньше говорили, что российские игроки много бухают. Если такое и было, то очень мало. Значит, разговоры о непрофессионализме – неправда»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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