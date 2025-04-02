Ткаченко об Умярове: «По нему самый частый запрос из-за границы – более трех из Европы за сезон. Наиль – лучший игрок сезона, он сильнее Глебова»

Герман Ткаченко заявил о спросе на Наиля Умярова среди зарубежных клубов.

– Глебова долго отправляли в «Спартак».

– Наверное, там Данил бы не играл – а «Динамо » для него хороший вариант. Умяров сильнее Данила.

Наиль – главное открытие и вообще лучший игрок сезона. Самый частый запрос из-за границы сегодня – по поводу Умярова. И понятно почему. Аналитические службы клубов смотрят прежде всего цифры – и они для всех удивительны.

В течение сезона было более трех конкретных запросов по Наилю из Европы – с выражением восхищения. Но еще раз: это не интерес, скорее проверка статуса, – сказал агент полузащитника «Спартака » и глава ProSports Management Ткаченко.