Ткаченко об Умярове: «По нему самый частый запрос из-за границы – более трех из Европы за сезон. Наиль – лучший игрок сезона, он сильнее Глебова»
Герман Ткаченко заявил о спросе на Наиля Умярова среди зарубежных клубов.
– Глебова долго отправляли в «Спартак».
– Наверное, там Данил бы не играл – а «Динамо» для него хороший вариант. Умяров сильнее Данила.
Наиль – главное открытие и вообще лучший игрок сезона. Самый частый запрос из-за границы сегодня – по поводу Умярова. И понятно почему. Аналитические службы клубов смотрят прежде всего цифры – и они для всех удивительны.
В течение сезона было более трех конкретных запросов по Наилю из Европы – с выражением восхищения. Но еще раз: это не интерес, скорее проверка статуса, – сказал агент полузащитника «Спартака» и глава ProSports Management Ткаченко.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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