Россия может сыграть с Колумбией и Уругваем на выезде весной 2026-го. Решение примут в ближайшие месяцы (Sport24)
Сборная России может сыграть с Колумбией и Уругваем весной 2026 года.
Как сообщает Sport24 со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, два выездных матча планируются на март следующего года.
Отмечается, что рассматривается вариант проведения встречи с Уругваем в ноябре 2025-го, однако реализация этой инициативы маловероятна.
Окончательное решение насчет двухматчевого турне в Южную Америку ожидается в ближайшие месяцы.
Ближайшие товарищеские матчи сборная России проведет против Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня).
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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