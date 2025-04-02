Россия может сыграть с Колумбией и Уругваем на выезде весной 2026-го. Решение примут в ближайшие месяцы (Sport24)

Сборная России может сыграть с Колумбией и Уругваем весной 2026 года.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, два выездных матча планируются на март следующего года.

Отмечается, что рассматривается вариант проведения встречи с Уругваем в ноябре 2025-го, однако реализация этой инициативы маловероятна.

Окончательное решение насчет двухматчевого турне в Южную Америку ожидается в ближайшие месяцы.

Ближайшие товарищеские матчи сборная России проведет против Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня).

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