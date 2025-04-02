ISU пожизненно дисквалифицировал украинского судью Юрия Балкова из-за нарушения этического кодекса – попытки манипулировать оценками
Решение опубликовано на сайте Международного союза конькобежцев.
Дисциплинарная комиссия ISU 12 ноября 2024 года получила жалобу на действия Балкова, а также еще одной украинской судьи Елены Лисовой, Эсе Эсен из Турции и Роланда Мадера из Швейцарии.
Их обвиняли в манипулировании судейством на соревнованиях по танцам на льду в рамках юниорского Гран-при в Любляне (2-5 октября 2024 года).
«Дисциплинарная комиссия ISU детально изучила жалобу и выделила ключевые факты.
Этап юниорского Гран-при в Любляне проходил со 2 по 5 октября. Ритм-танец начался 4 октября в 15:00, произвольный танец – 5 октября в 18:20. В соревнованиях участвовала танцевальная пара из Украины (Ирина Подгайная и Артем Коваль – прим. Спортс’‘).
5 октября 2024 года в 7:30 утра по местному времени г-н Балков (не судивший на мероприятии) отправил SMS судье, работавшему на турнире: «Дорогой […]! Когда я могу вам позвонить? Это Юрий Балков из Украины, надеюсь, вы меня помните».
В 12:08 судья пропустил звонок с того же номера. В 12:43 Балков отправил новое сообщение:
«Мне очень жаль, но нужна ваша помощь. Если пара из Украины выступит хорошо, прошу вас поддержать их для первого места, поставив 8 за компоненты и хорошие надбавки за все хорошо выполненные элементы.
Я очень надеюсь на вашу помощь, и несколько судей вас поддержат. Надеюсь увидеть вас на соревнованиях в Софии, Дортмунде или Будапеште на Santa Claus Cup. С большой благодарностью, Юрий».
Судья не ответил – он переслал сообщение техническому контролеру, который уведомил вице-президента ISU по фигурному катанию.
Дисциплинарная комиссия подчеркивает, что судья поступил правильно, рассказав об этом сообщении, что доказывает отсутствие намерения следовать указаниям Балкова.
Лисова, Эсен и Мадер судили ритм-танец.
В отчете рефери говорится: «Было много разночтений в оценках, некоторые из них меня удивили. После обсуждения с техническим контролером у нас возникли подозрения, но не было конкретных доказательств.
Однако когда один из судей получил сообщение с просьбой поддержать украинскую пару и упоминанием, что «несколько судей вас поддержат» – это подтвердило мои опасения».
22 октября 2024 года юридический советник ISU запросил комментарии у технического контролера. Тот ответил: «Я согласен, что оценки заслуживают внимания. Есть отклонения в судействе представителей Украины, Швейцарии и Турции. Рекомендую изучить предыдущие соревнования, где они работали».
В анализе, проведенном членами технического комитета, отмечается:
«В ритм-танце украинская пара получила завышенные оценки от судей из Украины, Швейцарии и Турции. Французская пара заслуживала более высоких баллов. Судьи, вероятно, договорились поддерживать друг друга. В произвольном танце такой схемы не обнаружено.
Есть группа стран, которые координируют оценки, чтобы продвигать своих спортсменов. Они занижают оценки прямым конкурентам и завышают своим. Судьи из этих стран часто работают на одних и тех же соревнованиях».
Слушания по этому делу прошли 5 марта в Мюнхене.
Дисциплинарная комиссия ISU сочла доказанным фактом, что Балков напрямую просил поставить украинскую пару на первое место с конкретными оценками (8 за компоненты, высокие GOE). Также он упомянул, что «несколько судей вас поддержат», что указывает на осведомленность о сговоре.
Его действия нарушили статью 3 Кодекса этики (честность, справедливость, репутация ISU); статью 12.1 (запрет манипуляций). Отягчающие обстоятельства: отсутствие раскаяния, предыдущая дисквалификация за попытку манипуляции на Олимпиаде-1998 в Нагано, ущерб репутации ISU и фигурного катания.
Санкция: пожизненная дисквалификация на всех мероприятиях ISU», – говорится в коммюнике Международного союза конькобежцев.
Другие фигуранты дела – Лисова, Эсен и Мадер – были оправданы. Комиссия сочла, что нет достаточных доказательств того, что они причастны к манипуляциям.
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