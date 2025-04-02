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Кефрен Тюрам о «белом мышлении»: «Общество пропитано колониальным наследием, пронзающим время, перспективой превосходства и предрассудками. Ему следуют даже некоторые африканцы»

Кефрен Тюрам из «Ювентуса» считает, что общество «пропитано белым мышлением».

Отец игрока, чемпион мира-1998 в составе сборной Франции Лилиан Тюрам, является автором книги «Белое мышление: как формируется расовая предвзятость и как выйти за ее пределы».

«Я как раз сейчас перечитываю эту книгу. Конечно, белое мышление все еще существует, даже некоторые выходцы из Африки следуют ему.

Они переняли его, впитали, и это еще печальнее, потому что это колониальное наследие, которое пронзает время. Наше общество пропитано белым мышлением, перспективой превосходства, что является стойким предрассудком.

Нужно противостоять расизму, осуждать его. Молчать, пытаясь лишить значимости тех, кто ведет себя подобным образом, бесполезно. Любой эпизод должен быть предан гласности, только так можно установить порог коллективного стыда, стимулировать отторжение.

Делает ли футбол достаточно? Воля есть. В «Юве» мы часто говорим о том, как лучше бороться с расизмом, нам нужно найти эффективную коммуникацию и сильную реакцию», – сказал хавбек «Ювентуса» Кефрен Тюрам.

Кефрен Тюрам о расизме во Франции: «Мне было 13, я ходил туда-сюда у двери своего дома, и какая-то женщина начала кричать: «Уезжай туда, откуда приехал!» Я не понял ее: «Куда? В Италию?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoКефрен Тюрам
logoсерия А Италия
книги
logoЛилиан Тюрам
logoЮвентус
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