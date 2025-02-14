Братья Ткачаки сделали по дублю в матче с Финляндией на Турнире четырех наций. Мэттью с 2+1 стал 1-й звездой встречи, Брэди – 2-й
Братья Ткачаки сделали по дублю в матче с Финляндией на Турнире четырех наций.
Форварды сборной США забросили по 2 шайбы в игре против финнов (6:1).
Старший из братьев – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак – также отметился результативной передачей и был признан первой звездой встречи.
Младший – капитан «Оттавы» Брэди Ткачак – был назван второй звездой.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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