Россия в марте сыграет с Замбией в Москве, 6 июня – с Нигерией дома, 10-го – с Беларусью на выезде

РФС объявил соперников сборной России в марте и июне.

В марте команда Валерия Карпина сыграет с командой Замбии . Игра пройдет в Москве, точная дата и место проведения будет объявлено позже.

6 июня Россия проведет домашний матч против команды Нигерии , а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.