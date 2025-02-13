Россия в марте сыграет с Замбией в Москве, 6 июня – с Нигерией дома, 10-го – с Беларусью на выезде
РФС объявил соперников сборной России в марте и июне.
В марте команда Валерия Карпина сыграет с командой Замбии. Игра пройдет в Москве, точная дата и место проведения будет объявлено позже.
6 июня Россия проведет домашний матч против команды Нигерии, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
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