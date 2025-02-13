Карл III посетил базу и стадион «Тоттенхэма». Королю подарили копию золотого петушка и мяч с матча НФЛ в Лондоне

Король Великобритании Карл III посетил базу и стадион «Тоттенхэма».

Он поблагодарил клуб за создание около 2000 дополнительных рабочих мест в результате деятельности стадиона, по сравнению с аналогичным отчетом, подготовленным в 2015 году, когда команда играла на «Уайт Харт Лейн».

Карлу III представили капитанов мужской и женской команд клуба – Сон Хын Мина и Бетани Ингланд. Эфе Обаде , британско-нигерийский игрок команды НФЛ «Вашингтон Коммандерс », и Фиби Шектер, капитан женской сборной Великобритании по флаг-футболу, проводили короля на поле, где его приветствовали собравшиеся на трибунах ученики местных школ.

После встречи с участниками The Huddle Project – совместного проекта «Тоттенхэма », НФЛ и Nike, королю вручили памятные подарки – копию исторической статуи золотого петушка и мяч с матча НФЛ в Лондоне.

Карл III также посетил мастер-класс по дизайну футбольной формы для местных студентов под руководством Nike.

Фото: x.com/SpursOfficial