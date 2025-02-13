«Макларен» первым в «Ф-1» показал болид-2025 в камуфляжной ливрее
«Макларен» первой из команд «Формулы-1» опубликовал фото машины на сезон-2025.
Стал известен и индекс болида – MCL39.
Ландо Норрис и Оскар Пиастри провели обкатку машины в камуфляжной ливрее в рамках съемочного дня в Сильверстоуне.
Чемпионы мира покажут расцветку на сезон-2025 во время общей презентации в Лондоне, которая состоится 18 февраля.
«Макларен» представил черный комбинезон Норриса
Фото: сайт команды «Макларен»; соцсети команды «Макларен»; сайт «Формулы-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем