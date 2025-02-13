«Макларен» первым в «Ф-1» показал болид-2025 в камуфляжной ливрее

«Макларен» первой из команд «Формулы-1» опубликовал фото машины на сезон-2025.

Стал известен и индекс болида – MCL39.

Ландо Норрис и Оскар Пиастри провели обкатку машины в камуфляжной ливрее в рамках съемочного дня в Сильверстоуне .

Чемпионы мира покажут расцветку на сезон-2025 во время общей презентации в Лондоне, которая состоится 18 февраля.

«Макларен» представил черный комбинезон Норриса

Фото: сайт команды «Макларен» ; соцсети команды «Макларен» ; сайт «Формулы-1»