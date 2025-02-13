«Не воспринимаю украинцев врагами, они снова будут играть в чемпионате России, время лечит. Для меня все из стран СНГ – братья». Попов о конфликте
– Украинцы снова будут играть в чемпионате России. Все проходит, время лечит. Только не ясно, сколько на это понадобится времени.
Я, как россиянин, не воспринимаю украинцев врагами, абсолютно к ним никакого негатива. Не понимаю, откуда появилось, что их называют какими-то не такими. Надеюсь, в Украине большинство относится так же.
Это все не имеет отношения к футболу. Даже не сказать, что чемпионат России – это повышение для украинских футболистов. Потому что донецкий «Шахтер» выступает лучше российских клубов. Еще надо понять, где уровень сильнее – в России или Украине.
– Должны ли футболисты стран бывшего СССР считаться легионерами в РПЛ?
– У нас же не закрытая лига, чемпионат России, значит, все остальные должны быть легионерами. Другое дело, какой лимит. Есть пример Европы, где есть лимит на игроков не из Евросоюза. Может, если у нас будет какой-то союз, то футболисты из этих стран получат какие-то поблажки.
Для меня все из стран СНГ – братья, – заявил бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Попов.
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