Алину Горбачеву рассматривают главной запасной на олимпийский квалификационный турнир («Р-Спорт»)

Алину Горбачеву рассматривают главной запасной на отбор на Олимпиаду-2026.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна подать списки на участие в отборочном турнире в Пекине до 28 февраля 2025 года. В заявку войдет один основной спортсмен или пара и один запасной.

Окончательное решение будет принято руководством ФФККР по результатам Финала Гран-при России, который пройдет 14-16 февраля в Красноярске.

Горбачевой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата России 2025 года.

Отмечается, что абсолютным фаворитом за место в основном составе является двукратная чемпионка России Аделия Петросян.