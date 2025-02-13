11

Алину Горбачеву рассматривают главной запасной на олимпийский квалификационный турнир («Р-Спорт»)

Алину Горбачеву рассматривают главной запасной на отбор на Олимпиаду-2026.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна подать списки на участие в отборочном турнире в Пекине до 28 февраля 2025 года. В заявку войдет один основной спортсмен или пара и один запасной.

Окончательное решение будет принято руководством ФФККР по результатам Финала Гран-при России, который пройдет 14-16 февраля в Красноярске. 

Горбачевой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата России 2025 года. 

Отмечается, что абсолютным фаворитом за место в основном составе является двукратная чемпионка России Аделия Петросян. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Р-Спорт
Алина Горбачева
ФФККР
женское катание
logoсборная России
олимпийская квалификация
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Худайбердиеву и Базина не планируют включать в запас на олимпийский отбор. ФФККР рассматривает вариант заявки одного из молодых дуэтов («Р-Спорт»)
255вчера, 15:08
Петросян о допуске к олимпийскому отбору: «Это практически последний мой шанс поехать на Олимпиаду, я трезво все оцениваю»
10627 января, 13:14
ФФККР рекомендует Петросян, Мишину и Галлямова, Степанову и Букина для участия в олимпийском отборе. Кандидатуру у мужчин выберут после финала Гран-при («Матч ТВ»)
40722 января, 13:39
Рекомендуем
Главные новости
Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук покажут короткие программы
2 минуты назад
Александра Трусова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание» по состоянию здоровья
1947 минут назад
Полина Шешелева: «Четверной выброс пока перестали делать, потому что готовились к первенству России. Наверное, сейчас начнем его тренировать»
1сегодня, 10:35
Татьяна Тарасова: «Пожелала бы себе здоровья и бесконечного желания работать. Ни о чем в своей жизни не жалею»
7сегодня, 10:15
Чемпионка мира по танго об участии Медведевой в танцевальном проекте: «Это был классный эксперимент и сложный вызов самой себе»
14сегодня, 09:45
Азиатские игры-2025. Кагияма, Чха Чжун Хван, Шайдоров, Сато, Дай Дайвэй выступят с произвольными программами
23сегодня, 09:36Live
В Красноярске распроданы все билеты на финал Гран-при по фигурному катанию
12сегодня, 09:02
Азиатские игры-2025. Ким Чхэ Ен победила, Сакамото – 2-я, Йошида – 3-я, Самоделкина 4-я
122сегодня, 09:00
Жук о допуске к отбору на Олимпиаду: «В танцах на льду ребятам будет сложнее всего без поддержки, в одиночном катании и в парах можно хотя бы за счет контента себя показать»
11сегодня, 08:05
Ирина Жук: «Приятно, что сейчас все куда больше зависит от выступления на старте, пресловутую очередь потихоньку ломают. Больше спорта появляется»
5сегодня, 07:48
Ко всем новостям
Последние новости
Станислава Константинова: «Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители ЧР. Возможно, у федерации есть мнение по мужчинам, но Дикиджи видится мне фаворитом»
7сегодня, 08:15
Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»
1вчера, 19:51
Сихарулидзе о благотворительном вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне: «С удовольствием посетим, если нас пригласят»
16вчера, 18:12
Роднина о Винер: «Не редкое, но очень ценное явление в российском спорте»
1вчера, 17:31
Азиатские игры-2025. Йошида и Морита победили, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е, Танака и Нишияма – 3-и
вчера, 11:27
Чайковская, Качушкин и Кожемякина вошли в состав исполкома ФФККР
11 февраля, 13:36
Певица Ольга Серябкина: «Я поехала бы на соревнования, только если бы могла представлять Россию. Выступление под нейтральным флагом означает, что ты просто показываешь себя»
1611 февраля, 09:54
Лазарев о Давыдове: «Сергей Дмитриевич меня всегда очень сильно поддерживает. Я тренируюсь у него и ничего менять не планирую»
411 февраля, 07:58
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
9 февраля, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
38 февраля, 18:02
Рекомендуем