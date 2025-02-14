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  • Болельщики в Монреале освистали гимн США перед матчем американцев с Финляндией. Ранее Трамп ввел пошлины на импорт из Канады и говорил, что хочет сделать ее 51-м штатом
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Болельщики в Монреале освистали гимн США перед матчем американцев с Финляндией. Ранее Трамп ввел пошлины на импорт из Канады и говорил, что хочет сделать ее 51-м штатом

Болельщики в Монреале освистали гимн США перед матчем американцев с Финляндией.

Сборная США разгромила финнов (6:1) в матче Турнира четырех наций. 

Во время исполнения государственных гимнов перед игрой болельщики на арене в Монреале освистали американский гимн. 

Они проигнорировали обращение диктора, призвавшего толпу проявить уважение к гимнам и игрокам обеих стран.

При этом никакой негативной реакции на исполнение государственного гимна Финляндии не последовало.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из Канады. Кроме того, он не раз говорил, что хочет сделать страну 51-м штатом.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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