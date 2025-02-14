Антони забил во втором подряд матче за «Бетис». В трех играх за испанцев у него больше голов, чем за полсезона в «МЮ»
Антони снова забил после ухода из «МЮ».
Бразилец открыл счет в матче Лиги конференций «Гент» – «Бетис», забив за испанский клуб на 47-й минуте.
24-летний вингер был арендован севильской командой у «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Он забил во втором матче подряд.
Отметим, что в трех матчах этого сезона за «Бетис» Антони забил два гола, в 14 играх за «МЮ» – один, в Кубке английской лиги.
У Антони уже гол за «Бетис» и два MVP подряд. Отвечает хейтерам
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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