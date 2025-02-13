Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Астану», «Зенит» сыграет с УНИКСом

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

ЦСКА встретится с «Астаной». «Зенит » примет УНИКС. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: УНИКС – 27-5, ЦСКА – 26-5, Зенит – 26-5, Локомотив-Кубань – 25-7, Уралмаш – 17-15, Пари Нижний Новгород – 13-19, Парма – 13-19, Автодор – 12-19, Енисей – 11-21, МБА-МАИ – 11-21, Самара – 8-24, Астана – 1-30. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.