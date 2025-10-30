  • Спортс
  • Трушечкин и Дурасов прокомментируют игру «Краснодара» и «Спартака» в 14-м туре РПЛ, Крестинин и Петровский – матч «Зенита» с «Локо»
Трушечкин и Дурасов прокомментируют игру «Краснодара» и «Спартака» в 14-м туре РПЛ, Крестинин и Петровский – матч «Зенита» с «Локо»

Объявлены комментаторы «Матч ТВ» на матчи 14-го тура Мир РПЛ.

31 октября

ЦСКА – «Пари НН»: Константин Генич, Александр Пойда (Матч Премьер, 18:55)

1 ноября

«Рубин» – «Динамо»: Роман Нагучев, Михаил Меламед («Матч ТВ», 17:15)

«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: Михаил Моссаковский (Матч Премьер, 17:40)

«Ростов» – «Акрон»: Дмитрий Шнякин (Матч Премьер, 20:10)

«Зенит» – «Локомотив»: Михаил Крестинин, Алексей Петровский («Матч ТВ», 19:45)

2 ноября

«Оренбург» – «Сочи»: Александр Аксенов (Матч Премьер, 11:55)

«Балтика» – «Ахмат»: Тимур Журавель, Петр Денисов (Матч Премьер, 16:55)

«Краснодар» – «Спартак»: Роман Трушечкин, Сергей Дурасов («Матч ТВ», 18:45).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
