«ПСЖ» может лишиться катарских владельцев.

5 февраля президенту «ПСЖ » Нассеру Аль-Хелайфи были предъявлены обвинения по статьям о соучастии в подкупе голосов и посягательстве на свободу голосования и соучастии в злоупотреблении властью в ущерб компании Lagardère.

Предположительно, президент парижского клуба использовал свое влияние, чтобы QIA (Qatar Investment Authority), являющийся мажоритарным акционером, изменил свой голос в споре по поводу управления группой Lagardère.

Как сообщает RMC Sport, в Катаре это судебное решение вызвало огромное возмущение. В стране пригрозили выводом своих инвестиций из Франции, включая beIN Sports и клуб «Пари Сен-Жермен».

«Катарцы устали от всех этих злоупотреблений. Ложные судебные преследования, шантаж, ежедневная критика, обвинения в полной некомпетентности других – во всех проблемах Франции виноваты они, и каждый раз, когда они пытаются помочь, это якобы «мягкая сила».

Это чистейшее злоупотребление, и все уже сыты по горло», – заявил источник, близкий к правительству.