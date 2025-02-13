В Катаре пригрозили выводом инвестиций из «ПСЖ» и beIN Sports из-за судебного дела в отношении Аль-Хелайфи
5 февраля президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи были предъявлены обвинения по статьям о соучастии в подкупе голосов и посягательстве на свободу голосования и соучастии в злоупотреблении властью в ущерб компании Lagardère.
Предположительно, президент парижского клуба использовал свое влияние, чтобы QIA (Qatar Investment Authority), являющийся мажоритарным акционером, изменил свой голос в споре по поводу управления группой Lagardère.
Как сообщает RMC Sport, в Катаре это судебное решение вызвало огромное возмущение. В стране пригрозили выводом своих инвестиций из Франции, включая beIN Sports и клуб «Пари Сен-Жермен».
«Катарцы устали от всех этих злоупотреблений. Ложные судебные преследования, шантаж, ежедневная критика, обвинения в полной некомпетентности других – во всех проблемах Франции виноваты они, и каждый раз, когда они пытаются помочь, это якобы «мягкая сила».
Это чистейшее злоупотребление, и все уже сыты по горло», – заявил источник, близкий к правительству.
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