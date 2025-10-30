  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Акинфеев о Черчесове: «Очень нравился в «Спартаке». Работать с ним было на удивление легко – внутри он оказался совершенно не таким, как на публике, даже намека на диктатуру не было»
28

Акинфеев о Черчесове: «Очень нравился в «Спартаке». Работать с ним было на удивление легко – внутри он оказался совершенно не таким, как на публике, даже намека на диктатуру не было»

Игорь Акинфеев рассказал о работе со Станиславом Черчесовым в сборной России.

«С Черчесовым оказалось на удивление легко работать. Знаю, что Станислав Саламович не всегда находил общий язык с журналистами, но внутри команды он оказался совершенно не таким, как на публике. Несмотря на то что сам был превосходным вратарем, он вообще не пытался вмешиваться в то что касалось вратарской работы – для этого у нас был Гинтарас Стауче.

Сам Стас больше работал с полевыми игроками. Наверняка он подмечал какие-то моменты касательно вратарей, но никогда не позволял себе как-то это комментировать. В каких-то ситуациях мог быть излишне эмоционален, но в этом плане я прошел очень хорошую школу, когда начинал в ЦСКА под началом Валерия Георгиевича [Газзаева]. Они с Черчесовым были очень похожи в плане эмоций.

В свое время, когда Станислав Саламович играл в «Спартаке», он мне очень нравился как вратарь. Можно сказать, реально был моим кумиром. Я следил за тем, как он играл в клубе, в сборной, хотя на тот момент мне было 10 или 11 лет. Много раз потом слышал: мол, легко быть сильным вратарем в том непобедимом «Спартаке». Но ты сначала попади в тот «Спартак», посиди не один год за спиной Дасаева, дождись своей очереди, не растеряв вратарских качеств. Поэтому я всегда относился к Черчесову с колоссальным уважением.

Он всегда любил вовремя расставить точки, о чем бы ни заходила речь. Касательно тех же премиальных мы, помню, приехали на первый сбор в Новогорск, собрались небольшим составом в комнате главного тренера, все обсудили, после чего тема была закрыта и больше никогда не поднималась. Все функции внутри команды были распределены столь же четко, каждый, кто входил в тренерский штаб, знал зону своей ответственности и четко ее придерживался.

Важно было и то, что Стас никогда не позволял себе показать, что что-то идет не так. Даже когда на Кубке конфедераций мы из-за моей ошибки проиграли мексиканцам, да и потом, ближе к чемпионату мира, у команды пошла не самая приятная серия поражений и ничьих, мы постоянно слышали от тренера: все нормально, все идет по плану, мы движемся вперед, продолжаем набирать форму.

Интересно, что при всей четкости и требовательности Черчесова в работе внутри команды не было даже намека на диктатуру. По любому вопросу ты мог подойти к тренеру. Если у кого-то из игроков возникала необходимость съездить куда-то по делам или домой, подобные вопросы решались мгновенно.

Что до чисто рабочих отношений, если бы внутри сборной в тот период были какие-то скандалы или хотя бы незначительные трения, если бы игроки не доверяли тренеру, а тренер – игрокам, мы никогда не сыграли бы на домашнем чемпионате мира настолько удачно», – написал Акинфеев в своей книге «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoИгорь Акинфеев
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
logoВалерий Газзаев
logoЦСКА
logoСпартак
logoРинат Дасаев
logoСборная России по футболу
Гинтарас Стауче
logoЧМ-2018 FIFA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Шченсны назвал Буффона, Яшина, Нойера, Чеха лучшими вратарями в истории. Голкипер «Барсы» в шутку добавил в список себя
8 минут назад
Жорди Альба: «Месси – лучший футболист в истории. Выступать с ним было привилегией и гордостью. Я стал намного лучше как игрок»
55 минут назад
Писарев о «Спартаке»: «Проблема в том, что Жедсон и Барко – игроки одной позиции. Семак поставил Глушенкова на любимую позицию, а Энрике убедил играть на другой. Как решит Станкович – вопрос»
сегодня, 20:01
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько из них назовете?
сегодня, 20:00Тесты и игры
Нани о шансах «МЮ» на победу в АПЛ: «Почему нет? Аморим преуспевает, отсутствие еврокубков облегчит работу. Если не в этом сезоне, то в следующем обретут уверенность, возможно»
сегодня, 19:57
Шченсны об отраженном пенальти Мбаппе в класико: «Тщательно изучаю пенальтистов перед матчами, ищу закономерности. Килиан забил мне в прошлый раз – я знал, что он пробьет так же»
сегодня, 19:26
Аурелио Де Лаурентис: «В кино от меня никогда не требовали большего, а в футболе фанатам всегда недостаточно – часто эти люди мало что понимают в футболе. 10-15% ультрас – преступники»
сегодня, 19:08
Агент Дугласа допустил, что защитник не сыграет до конца года: «Восстановление займет точно больше 4 недель»
сегодня, 18:50
Миятович о Винисиусе: «Беспокоит, что после победы «Реала» в класико все говорят только о нем – это слишком. Алонсо отреагировал блестяще, клуб всегда должен поддерживать тренера»
сегодня, 18:42
Трушечкин и Дурасов прокомментируют игру «Краснодара» и «Спартака» в 14-м туре РПЛ, Крестинин и Петровский – матч «Зенита» с «Локо»
сегодня, 18:04
Ко всем новостям
Последние новости
Бородюк о «Динамо»: «Величайший клуб, о котором знают во всем мире. Карпин должен понимать, куда пришел работать. Пока совмещение не дает необходимого результата»
5 минут назад
Верратти о Мбаппе: «Несправедливо думать, что «ПСЖ» выиграл ЛЧ благодаря его уходу. Килиан помогал клубу расти, с ним мы доходили до полуфинала и финала»
27 минут назад
Агент Тикнизяна: «Наиром заинтересовался «Порту», скауты прилетали на игру с «Брагой» в ЛЕ. «Црвена Звезда» здорово работает на продажу»
46 минут назад
Кубок Испании. «Леванте» обыграл «Ориуэлу», «Сельта» – «Пуэрто-де-Вегу», «Бетис» против «Пальма-дель-Рио»
сегодня, 20:01Live
Чемпионат Италии. «Лацио» в гостях у «Пизы», «Кальяри» проиграл «Сассуоло»
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза сыграл вничью с «Аль-Риядом», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
сегодня, 19:43
«Балтика» сыграет с «Торпедо» в плей-офф Пути регионов Кубка России, «Ростов» – с «Нефтехимиком», «Крылья» – с «КАМАЗом», «Рубин» – с тульским «Арсеналом»
сегодня, 19:33
Налло с красной карточкой и 5.3 по Индексу ГОЛа – худший игрок матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». Сарр с дублем и оценкой 9.2 – лучший
сегодня, 19:15
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Факел» проиграл «Арсеналу», «Нефтехимик» прошел «Уфу»
сегодня, 18:28
«Бавария» начала переговоры о трансфере Рида из «Фейеноорда». 19-летний защитник Нидерландов U21 интересен ряду клубов АПЛ
сегодня, 17:50