«Бавария» начала переговоры о трансфере Рида из «Фейеноорда». 19-летний защитник Нидерландов U21 интересен ряду клубов АПЛ
«Бавария» работает над трансфером Дживайро Рида из «Фейеноорда».
Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что мюнхенский клуб начал переговоры о подписании защитника молодежной сборной Нидерландов. Рид считается одним из приоритетных кандидатов «Баварии» на позицию крайнего защитника.
Отмечается, что «серьезную конкуренцию» «Баварии» в борьбе за Рида составляют несколько клубов Премьер-лиги. Контракт 19-летнего футболиста с «Фейеноордом» рассчитан до 2029 года.
В сезоне-2025/26 Дживайро Рид отметился двумя ассистами в 9 матчах Эредивизи. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
