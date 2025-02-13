Артига сравнил Овечкина и Гретцки: «Кто выигрывает чемпионаты мира, тот и лучший. Марадона был лучше Месси, пока Лионель не выиграл ЧМ»

Франк Артига поделился мыслями об Александре Овечкине и Уэйне Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Вам знакомо имя Александра Овечкина?

– Конечно, но за хоккеем не слежу.

– Погоня россиянина за рекордом Гретцки в НХЛ – как противостояние Месси и Марадоны?

– Кто из хоккеистов выиграл больше чемпионатов мира?

– Овечкин трехкратный чемпион, у Гретцки ноль побед.

– Значит, Овечкин лучший (смеется). Марадона был лучше Месси, пока Лионель не выиграл чемпионат мира. Так что кто выигрывает чемпионаты мира, тот и лучший, – сказал главный тренер футбольного клуба «Химки» Франк Артига.