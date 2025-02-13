Артига сравнил Овечкина и Гретцки: «Кто выигрывает чемпионаты мира, тот и лучший. Марадона был лучше Месси, пока Лионель не выиграл ЧМ»
Франк Артига поделился мыслями об Александре Овечкине и Уэйне Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Вам знакомо имя Александра Овечкина?
– Конечно, но за хоккеем не слежу.
– Погоня россиянина за рекордом Гретцки в НХЛ – как противостояние Месси и Марадоны?
– Кто из хоккеистов выиграл больше чемпионатов мира?
– Овечкин трехкратный чемпион, у Гретцки ноль побед.
– Значит, Овечкин лучший (смеется). Марадона был лучше Месси, пока Лионель не выиграл чемпионат мира. Так что кто выигрывает чемпионаты мира, тот и лучший, – сказал главный тренер футбольного клуба «Химки» Франк Артига.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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