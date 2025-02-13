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Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2024 году с доходом 260 млн долларов. Карри – 2-й, Фьюри – 3-й, Месси – 4-й, Леброн, Неймар, Усик и Мбаппе – в топ-10 (Sportico)

Криштиану Роналду назван самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии возглавил рейтинг портала Sportico. Доходы Роналду за прошлый год оцениваются в 260 миллионов долларов.

Вторую строчку рейтинга занял баскетболист Стефен Карри, третью – боксер Тайсон Фьюри. Лионель Месси занял 4-е место.

Отметим, что в топ-100 не вошла ни одна женщина. Самой высокооплачиваемой спортсменкой мира в 2024 году стала американская теннисистка Коко Гауфф, доходы которой оцениваются в 30,4 млн долларов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (футбол) – 260 млн долларов

2. Стефен Карри (баскетбол) – 153,8 млн

3. Тайсон Фьюри (бокс) – 147 млн

4. Лионель Месси (футбол) – 135 млн

5. Леброн Джеймс (баскетбол) – 133,2 млн

6. Неймар (футбол) – 133 млн

7. Александр Усик (бокс) – 122 млн

8. Карим Бензема (футбол) – 116 млн

9. Килиан Мбаппе (футбол) – 110 млн

10. Джон Рам (гольф) – 105,8 млн.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sportico
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