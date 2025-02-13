Медведев про «Соболев – ######!» от фанатов «Спартака»: «Обидно проигрывать 0:3, но это некрасиво. Из Москвы, в отличие от Петербурга, есть дешевые рейсы в Эмираты, вас больше, а вы себя так ведете»
Во время матча «Зенита» и «Спартака» (3:0) в финале Winline Зимнего кубка РПЛ фанаты московского клуба скандировали: «Соболев – ######!». Нападающий, перешедший в «Зенит» из «Спартака» в августе, пропускал эту игру.
«Насколько я знаю, между собой фанаты договорились, что не надо оскорблять друг друга. Но, тем не менее, мы слышали не только про Соболева. Зачем? Это некрасиво! Я понимаю, что обидно проигрывать 0:3...
С учетом того, что из Москвы, в отличие от Санкт-Петербурга, есть дешевые рейсы [в Эмираты], количество болельщиков «Спартака» на турнире было больше. И тем более печально: вас больше, а вы себя так ведете», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Медведев о кричалке «Соболев – ######!» от фанатов «Спартака»: «Дело не в невоспитанности. Жаба душит, думаю»
«Мелочь, а приятно». Соболев отреагировал на разгром «Спартака» «Зенитом» в Winline Зимнем кубке РПЛ
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