Тетрадзе о распаде СССР: «Трагедия для всех, 15 республик были как большая семья. Это была империя, страна, которая весь мир держала. Такая мощь была!»

Омари Тетрадзе поделился воспоминаниями о распаде СССР.

– Как вы восприняли распад Советского Союза?

– Тяжело, конечно. Это была империя. Страна, которая весь мир держала. Такая мощь была! И развалить такую империю за раз… Это сколько лет нужно было работать в тени, чтобы вот так развалить страну за один день.

– Это событие – трагедия? Или все‑таки пошло всем на пользу?

– Что ни говори, у моего поколения советское воспитание. Мы по‑другому воспитаны. У последующих поколений другие взгляды, и это нормально. Но я считаю, распад СССР – это трагедия для всех. Потому что 15 республик были как одна большая семья. Свободно перемещались. Народ был совершенно другой, отношение друг к другу, воспитание ценности. Сейчас все поменялось.

– Как оцениваете 90‑е спустя время?

– Как уже сказал, это очень тяжелые годы. Но нам, спортсменам, еще повезло – мы еще особо не видели, что именно творилось. Мы были все время на сборах, а что происходило – мы видели только по телевизору. У нас футбол был на первом месте и было стремление уехать в Европу, попробовать там свои силы, зарабатывать большие деньги, – сказал главный тренер «Уфы».

Омари Тетрадзе: «Не отличаю Россию от Грузии – это одно целое для меня, мой дом. Грузия прогрессирует с каждым годом, идет вперед, несмотря на сложности»