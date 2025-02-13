Пакета «подарил» желтую карточку брату на день рождения, чтобы он заработал на ставке. Игроку «Вест Хэма» грозит длительная дисквалификация (Globo)

В Бразилии продолжается расследование дела о желтых карточках Лукаса Пакета.

По данным бразильской прокуратуры, игрок «Вест Хэма» сообщил посреднику Бруно Лопесу, что 12 марта сделает «подарок на день рождения» брату Матеусу в виде желтой карточки в матче АПЛ. Предполагалось, что брат футболиста поставит на предупреждение Пакета и заработает крупную сумму.

Пакета действительно получил желтую в игре против «Астон Виллы» – за подкат под Джона Макгинна на 70-й минуте. Следствие подтвердило, что именно в этот день Матеус Пакета праздновал свое 28-летние.

По данным O Globo, футболисту грозит длительное отстранение от футбола – вплоть до пожизненного.

В сентябре 2024-го Футбольная ассоциация Англии (FA) официально обвинила Лукаса Пакета во «влиянии на ход матчей». Под подозрение попали четыре желтые карточки бразильца, полученные в играх АПЛ в период с ноября 2022-го по август 2023-го.

По данным Daily Mail, сам футболист, а также около 60 друзей, знакомых и родственников в Бразилии сделали ставки на сумму от 7 до 400 фунтов на то, что футболисту дадут желтые карточки в соответствующих матчах. Общий выигрыш составил 100 тысяч фунтов.

Ставочная вики Спортса

1% оставался на победу «Реала» – но кого это волнует? Точно не «Мадрид»!