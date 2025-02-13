  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Пакета «подарил» желтую карточку брату на день рождения, чтобы он заработал на ставке. Игроку «Вест Хэма» грозит длительная дисквалификация (Globo)
3

Пакета «подарил» желтую карточку брату на день рождения, чтобы он заработал на ставке. Игроку «Вест Хэма» грозит длительная дисквалификация (Globo)

В Бразилии продолжается расследование дела о желтых карточках Лукаса Пакета.

По данным бразильской прокуратуры, игрок «Вест Хэма» сообщил посреднику Бруно Лопесу, что 12 марта сделает «подарок на день рождения» брату Матеусу в виде желтой карточки в матче АПЛ. Предполагалось, что брат футболиста поставит на предупреждение Пакета и заработает крупную сумму.

Пакета действительно получил желтую в игре против «Астон Виллы» – за подкат под Джона Макгинна на 70-й минуте. Следствие подтвердило, что именно в этот день Матеус Пакета праздновал свое 28-летние.

По данным O Globo, футболисту грозит длительное отстранение от футбола – вплоть до пожизненного.

В сентябре 2024-го Футбольная ассоциация Англии (FA) официально обвинила Лукаса Пакета во «влиянии на ход матчей». Под подозрение попали четыре желтые карточки бразильца, полученные в играх АПЛ в период с ноября 2022-го по август 2023-го.

По данным Daily Mail, сам футболист, а также около 60 друзей, знакомых и родственников в Бразилии сделали ставки на сумму от 7 до 400 фунтов на то, что футболисту дадут желтые карточки в соответствующих матчах. Общий выигрыш составил 100 тысяч фунтов.

Ставочная вики Спортса

1% оставался на победу «Реала» – но кого это волнует? Точно не «Мадрид»!

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Globo
Ставки на спорт
Ставки на футбол
Ставки на сегодня
происшествия
logoВест Хэм
logoЛукас Пакета
logoпремьер-лига Англия
договорные матчи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Постекоглу всегда брал трофеи во втором сезоне в клубах. 6.00 – выиграет Лигу Европы с «Тоттенхэмом»
сегодня, 10:26
«Милан» выйдет в 1/8 финала ЛЧ, считают букмекеры. Клуб проиграл «Фейеноорду» в первом стыке
1сегодня, 09:12
«Порту» – букмекерский фаворит первого стыка ЛЕ с «Ромой». На победу итальянцев дают 2.90
сегодня, 08:38
84,58 млн пользователей посетили сайты российских букмекеров в январе. «Фонбет» остается лидером по объему трафика
3вчера, 22:37
«Милан» проиграл «Фейеноорду» (0:1) на выезде, хотя котировался фаворитом. На хозяев давали 4.30
2вчера, 22:02
В Колумбии заблокировали 10 тысяч сайтов и аккаунтов, предлагавших незаконные ставки
вчера, 21:56
В Бразилии с октября заблокировали около 10 тысяч нелегальных букмекерских сайтов
вчера, 20:22
«Брюгге» обыграл «Аталанту» в первом стыке ЛЧ с победным голом на 94-й минуте. В лайве на бельгийцев давали 26.00
1вчера, 19:42
«Ливерпуль» оторвется от «Арсенала» на 9 очков, если победит «Эвертон». На команду Слота дают коэффициент 1.46
1вчера, 10:43
Житель Пензы потратил на азартные игры деньги рехаба, в котором лечился от лудомании
6вчера, 09:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» проигрывает «Фейеноорду» после первого тайма – 0:1. На камбэк итальянцев дают 4.70
1вчера, 20:52
«Реал» победил «Сити» (3:2), дважды отыгрываясь по ходу матча. В лайве на камбэк мадридцев давали 63.00
7011 февраля, 21:55
«Ман Сити» – «Реал»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита первого стыкового матча ЛЧ
11 февраля, 09:11Промо
Ничья в мадридском дерби принесла клиенту «Лиги Ставок» 12 млн рублей
10 февраля, 14:22Промо
Победа Nigma Galaxy над Tundra Esports на 2-й карте полуфинала BLAST Slam II принесла клиенту «Лиги Ставок» 1 000 000 рублей
10 февраля, 12:50Промо
Лига Ставок раздала миллионы рублей победителям пятого розыгрыша акции ЛотеRRея Cullinan
10 февраля, 11:01Промо
Как Лига Ставок Media Basket влияет на развитие баскетбола в России, что делать, чтобы попасть в медийную команду и как защитить титул?
10 февраля, 09:52Промо
«Фиорентина» разгромила «Интер» на прошлой неделе. 2.80 – не проиграют миланцам сегодня
110 февраля, 08:42
«Севилья» не проигрывает дома в 8 из 9 последних матчей. 2.75 – не уступит «Барселоне»
99 февраля, 13:25
«Барса» обыграла «Севилью» шесть раз подряд. Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы каталонцев продлить серию
29 февраля, 09:19Промо
Рекомендуем