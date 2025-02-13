Анхель Ди Мария: «Месси – лучший в истории. Криштиану всегда старался быть лучшим, но он просто родился в неудачное время. Лео коснулись волшебной палочкой»
– Что думаешь о заявлениях Криштиану Роналду о том, что он лучший в истории?
– Я не удивлен, я играл с ним четыре года в «Реале». Так было всегда. Он всегда делал такие заявления, всегда старался быть лучшим. Но он просто родился в неудачное время, потому что есть другой, кого коснулись волшебной палочкой.
Реальность отражают цифры. У одного восемь «Золотых мячей», у другого пять. Есть очень большая разница. Быть чемпионом мира, двукратным победителем Кубка Америки – это еще одна очень большая разница. Различий много.
А потом видишь Месси во время матчей. Каждую минуту каждого матча он играет так, будто он на заднем дворе. И он делает это уже 18, 20 лет.
Все говорят: «Да уже понятно, что он будет делать на поле». Ну идите, опекайте его. Он все равно все сделает. Ему будет сорок, и он все еще будет играть в тики-таку. Вот так.
Криштиану все такой же, он всегда делал такие заявления. Для меня Лео – лучший в мире и лучший в истории, без сомнений, – заявил бывший игрок сборной Аргентины и «Реала», выступающий за «Бенфику».
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