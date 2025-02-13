НХЛ объявила о проведении Кубка мира в 2028 году с участием минимум 8 сборных. Решение по России пока не принято
Турнир состоится в феврале 2028 года и будет организован НХЛ и Ассоциацией игроков лиги (NHLPA).
Ожидается, что игры пройдут в Северной Америке и Европе, в них примут участие не менее 8 команд.
В последний раз Кубок мира проводился в 2016 году. В турнире приняли участие 8 команд (6 национальных сборных и 2 комбинированные), победителем стала сборная Канады, обыгравшая в финале сборную Европы.
Отмечается, что в 2028 году, как ожидается, примут участие только команды из отдельных стран.
Смогут ли игроки из России участвовать в турнире, будет определено позднее. Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой ИИХФ.
«Хотя Кубок мира 2028 года будет проводиться отдельно от ИИХФ, НХЛ и NHLPA продолжат следить за мировыми событиями, прежде чем будет принято решение об участии российских игроков», – говорится на сайте НХЛ.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий