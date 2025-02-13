Журова высказалась о влиянии переговоров Путина и Трампа на российский спорт.

Президенты РФ и США 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине.

«В этом вопросе прослеживается прямая связь. Раз [Владимир ] Путин и [Дональд ] Трамп затронули тему урегулирования ситуации в Украине, стоит ожидать скорого снятия санкций с российского спорта.

В ближайшее время мы вернемся и с флагом, что, несомненно, расстроит иностранных спортсменов, которые привыкли легко завоевывать медали в отсутствие россиян и не хотят честной конкуренции.

Снятие санкций с государства подразумевает снятие санкций во всех сферах, включая спорт. А претензии Международного олимпийского комитета (МОК) к нам касаются исключительно территориальной претензии Украины к России.

Когда эта претензия будет устранена через мирный договор, тогда МОК будет нечего предъявить нам, и российских спортсменов полноценно вернут на международные соревнования, что бы ни говорила Украина.

Постепенно через спортивные соревнования люди как раз и будут примиряться после конфликта между ними», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова .