Депутат Журова: «Раз Путин и Трамп затронули тему урегулирования ситуации в Украине, стоит ожидать скорого снятия санкций с российского спорта. Мы вернемся с флагом в ближайшее время»
Президенты РФ и США 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине.
«В этом вопросе прослеживается прямая связь. Раз [Владимир] Путин и [Дональд] Трамп затронули тему урегулирования ситуации в Украине, стоит ожидать скорого снятия санкций с российского спорта.
В ближайшее время мы вернемся и с флагом, что, несомненно, расстроит иностранных спортсменов, которые привыкли легко завоевывать медали в отсутствие россиян и не хотят честной конкуренции.
Снятие санкций с государства подразумевает снятие санкций во всех сферах, включая спорт. А претензии Международного олимпийского комитета (МОК) к нам касаются исключительно территориальной претензии Украины к России.
Когда эта претензия будет устранена через мирный договор, тогда МОК будет нечего предъявить нам, и российских спортсменов полноценно вернут на международные соревнования, что бы ни говорила Украина.
Постепенно через спортивные соревнования люди как раз и будут примиряться после конфликта между ними», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
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