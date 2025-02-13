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Лыжи. Sudtirol Moonlight Classic. Большунов, Ковальчик, Сальвадори пробегут гонку на 30 км

Александр Большунов 13 февраля пробежит Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

Лыжные гонки

Sudtirol Moonlight Classic

Сейзер Альм, Италия

30 км, масс-старт

Начало – 20:00 по московскому времени.

Старт-лист

Мужчины

Александр Большунов (Россия)

Джандоменико Сальвадори (Италия)

Кристиан Винкер (Германия)

Маттиас Вальдауф (Австрия)

Антон Зальхер (Австрия)

Лука дель Фаббро (Италия)

Женщины

Юстина Ковальчик (Польша)

Эмма Иварссон (Швеция)

Фиона Гюнтер (Германия)

Хели Хейсканен (Финляндия)

Анна Шмидхофер (Австрия)

Полный старт-лист – здесь.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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Джандоменико Сальвадори
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