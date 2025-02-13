Лыжи. Sudtirol Moonlight Classic. Большунов, Ковальчик, Сальвадори пробегут гонку на 30 км
Александр Большунов 13 февраля пробежит Sudtirol Moonlight Classic в Италии.
Лыжные гонки
Sudtirol Moonlight Classic
Сейзер Альм, Италия
30 км, масс-старт
Начало – 20:00 по московскому времени.
Старт-лист
Мужчины
Александр Большунов (Россия)
Джандоменико Сальвадори (Италия)
Кристиан Винкер (Германия)
Маттиас Вальдауф (Австрия)
Антон Зальхер (Австрия)
Лука дель Фаббро (Италия)
Женщины
Юстина Ковальчик (Польша)
Эмма Иварссон (Швеция)
Фиона Гюнтер (Германия)
Хели Хейсканен (Финляндия)
Анна Шмидхофер (Австрия)
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем